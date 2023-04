Veröffentlicht am 5. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Max im Zirkus“: Kreatives Angebot rund um die Mundgesundheit für Kindertagesstätten

Das aus insgesamt fünf Bausteinen bestehende Präventionsprogramm der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e. V. (LAGZ) für Kindertagesstätten (Kita) konnte in den Jahren 2020 bis 2022 pandemiebedingt nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Um ihrem Auftrag, die Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern, gerecht zu werden, bietet die LAGZ den Kitas Lernmodule rund um die Mundgesundheit an. Bereits im vergangenen Jahr beteiligten sich in Rheinland-Pfalz 260 Kitas mit 10.530 Kindern und deren Eltern am Kreativ-Projekt „Max Schrubbels Tricks für starke Kinderzähne“. Diese Aktion wurde als eines von deutschlandweit vier „Best Practice“-Beispielen zur Gruppenprophylaxe in Pandemiezeiten vom Kooperationsverbund „Gesundheitliche Chancengleichheit“ wertgeschätzt.

„Max im Zirkus“ lautet der Titel der diesjährigen Aktion rund um das LAGZ-Maskottchen Max Schrubbel. Sprachförderung und Zahngesundheit werden hierbei praxisnah miteinander verknüpft. Zuerst lernen die Kinder das Mitmachbuch zum Sprachtraining mit Clown Kalli kennen, um Wortschatz, Grammatik und Mundmotorik zu üben. Im Anschluss daran ergänzt die Kurzgeschichte „Max im Zirkus“ das Projekt kindgerecht um das Thema „Zähneputzen“.

Das knuddelige Walross Max Schrubbel tritt bei Clown Kalli im Zirkus auf, denn Zähne sind auch zum Sprechen wichtig. Nach seinem kleinen Kunststück erklärt Max den Kindern das Zähneputzen auf lustige Art und Weise. So schafft er es spielend, die Kinder zu motivieren. Das bei vielen Kindern eher nicht so beliebte Zähneputzen wird positiv besetzt. Mit dieser Mitmachgeschichte können ohne großen Aufwand pantomimische Zahnputzübungen mit den Kindern durchgeführt werden. Damit der Transfer ins Elternhaus gelingt, werden die Eltern mit fachlichen Informationen unterstützt.

Alle Kitas im Kreis wurden per Post über das Projekt informiert. Interessierte Kitas können sich bei der Geschäftsstelle ihrer regionalen Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Kreis Altenkirchen anmelden und bekommen eine Medienbox mit diesen Inhalten zur Verfügung gestellt. In der Erzählung wünscht sich Max Schrubbel für seinen nächsten Auftritt im Zirkus ein schönes Kostüm. Dieses können die Kinder auf dem mitgelieferten Plakat frei gestalten. Hier ein wunderschönes Beispiel aus einer Kita.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Projekt: AGZ für den Kreis Altenkirchen, Telefon: 02681-812715, E-Mail: jugendzahnpflege@kreis-ak.de

Foto: Interessierte Kitas können sich bei der Geschäftsstelle ihrer regionalen Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Kreis Altenkirchen anmelden und bekommen eine Medienbox mit kindgerechten Inhalten zur Verfügung gestellt.