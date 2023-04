Veröffentlicht am 4. April 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Betrugsversuch durch Teppichverkäufer in Linz, in der Schillerstraße

Dienstag, 04. April 2023, erhielt eine Seniorin aus Linz den Anruf eines Teppichverkäufers. Der gab an, aufgrund einer angeblichen Geschäftsaufgabe kleine Teppiche verschenken zu wollen. Gegen 12:30 Uhr erschienen daraufhin zwei Männer an der Haustür der Frau und boten ihr offenbar minderwertige Teppiche zum Kauf an. Als die Teppichverkäufer bemerkten, dass auch der Sohn der Seniorin anwesend ist, brachen die sie ihr Vorhaben ab und verschwanden mit einem alten Opel Senator mit ausländischen Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die beiden Verdächtigen oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz zu melden. Quelle: Polizei