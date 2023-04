Veröffentlicht am 4. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Gesundheitskurse bringen mehr Beweglichkeit

Gleich zwei neue Gesundheitskurse der Kreisvolkshochschule starten am Mittwoch, 12. April, in Altenkirchen: „Stretching“ und „Bodystyling“. Der Kurs „Bodystyling“ ist ein gezieltes Training zur Kräftigung und Straffung des ganzen Körpers. Bei regelmäßigem sportlichem Training wird die Figur positiv beeinflusst. Der Kurs richtet sich an alle Sportbegeisterten, auch Anfänger*innen, die bei flotter Musik den Problemzonen zu Leibe rücken wollen – Kurszeiten sind jeweils mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr.

Daran schließt sich der Kurs „Stretching“ (19.45 bis 20.45 Uhr) an. Beweglichkeit ist für die Gesundheit enorm wichtig und bedeutet ein gutes Zusammenspiel aller Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder. Im Beweglichkeitstraining wird mit statischem und dynamischem Stretching sowie Aktivierungsübungen gezielt auf die Gelenkigkeit und Dehnungsfähigkeit eingewirkt. Dazu gehören auch Bewegungen, die das Gleichgewicht ansprechen. So wird körperlichen Einschränkungen, die Verspannungen hervorrufen und Schmerzen auslösen können, vorgebeugt.

Beide Kurse mit jeweils zehn Terminen unter der Leitung von Svitlana Fedchenko (Fitnesstrainerin aus der Ukraine) finden in der Tanzschule „Let´s dance“ statt, die Kursgebühr beträgt bei 12 Teilnehmenden 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.