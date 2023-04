Veröffentlicht am 4. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Zufahrten zur Brandbekämpfung werden kontrolliert – Ordnungsamt und Feuerwehr fahren gemeinsam Engstellen ab

Wer kennt das nicht? Unter Zeitdruck, weil schon der nächste Termin bevorsteht, will man gerade noch etwas abholen und ausgerechnet jetzt ist weit und breit kein freier Parkplatz in Sicht. Was also tun? Da das Ganze wirklich schnell geht, wird kurzerhand das Auto in der zweiten Reihe oder einer Einfahrt geparkt.

Der Stadtverkehr wird dabei möglicherweise noch nicht einmal behindert. Doch diese wenigen Minuten im Halteverbot können im Ernstfall Menschenleben kosten. Zwar genau dann, wenn Feuerwehrzufahrtswege versperrt oder künstliche Engstellen durch Falschparker erzeugt werden und die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen eine Einsatzstelle nicht erreichen kann.

Da leider dieses gedankenlose Abstellen von PKW auch in Neuwied zugenommen hat, wird das Ordnungsamt gemeinsam mit der Feuerwehr in der nahen Zukunft Zufahrten und Engstellen mit einem Löschfahrzeug abfahren und kontrollieren. Falschparker müssen dann mit kostenpflichtigen Verwarnungen und im schlimmsten Fall dem Abschleppen rechnen.