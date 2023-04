Veröffentlicht am 4. April 2023 von wwa

REGION – Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt die Vorsitzende der SPD Arbeitsgemeinschaft für Arbeit Cansel Kiziltepe am 12.04.2023 zum Insta-Live

Die SPD- Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt auch nach Ostern wieder einen interessanten Gast zum Videochat auf Instagram. Nächste virtuelle Gesprächspartnerin wird die Vorsitzende der SPD „Arbeitsgemeinschaft für Arbeit“ (AfA), Cansel Kiziltepe sein.

„Die AfA ist unsere größte SPD-Arbeitsgemeinschaft. Hier arbeiten neben politisch interessierten Arbeitnehmern, auch u.a. Gewerkschafter und Aktive in Betriebs- und Personalräten mit. Ihr gemeinsames Ziel ist die Schaffung und Sicherung von sozial abgesicherten Arbeitsplätzen. Aber auch die Werte unseres Sozialstaates zu sichern und hinsichtlich der anstehenden Herausforderungen wie die Transformation anzupassen, gehört zu ihren Themen. Das sind große Aufgaben, die mir in meiner langjährigen Amtszeit als Arbeitsministerin und meiner heutigen Funktion als Fraktionsvorsitzende sehr am Herzen liegen. Umso mehr freue ich mich auf das Gespräch mit meiner ehemaligen Kollegin aus dem Deutschen Bundestag, Cansel Kiziltepe“, so die Abgeordnete und Mainzer Fraktionschefin Bätzing-Lichtenthäler.

Bei dem Austausch wird es neben den bisher bereits umgesetzten Punkten aus dem Koalitionsvertrag, wie die Erhöhung des Mindestlohns und der Einführung des Bürgergeldes, auch um die anstehende Reform der Rente gehen.

Wer dabei sein möchte, sollte sich Mittwoch, den 12. April 2023 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr freihalten. Dann findet via Instagram über das Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@sabine_baetzing) die Live-Übertragung statt, bei der gerne währenddessen Fragen gestellt und mitdiskutiert werden kann.