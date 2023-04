Veröffentlicht am 4. April 2023 von wwa

GÜLLESHEIM – Fortbildung der First Responder Gruppe Flammersfeld – Atemwegssicherung und der Umgang mit dem Defibrillator waren Thema der ersten Fortbildung im Jahr 2023

Mario Pees (Vorsitzender DRK Ortsverein Horhausen und Leiter der FR-Gruppe Flammersfeld) begrüßte Ausbilder Holger Mies sowie alle Teilnehmer in der Güllesheimer Unterkunft zur ersten Fortbildung im Jahr 2023.

Thema war die Atemwegssicherung und der Umgang mit dem Defibrillator (AED) unter Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nach einer anschaulichen theoretischen Unterweisung konnten alle Teilnehmer an der Puppe üben. Ziel der Veranstaltung war der praxisnahe Umgang mit der Magillzange, der Handabsaugpumpe und der Einsatz des Defibrillators unter Wiederbelebung. Oft kommt es unter Notfallbedingungen zu Verlegungen der Atemwege. Sei es durch Erbrochenes, Blut oder Fremdkörper von außen. Ziel der Maßnahmen ist immer ausreichend Sauerstoff in die Lungen der Betroffenen zu bekommen. Daher ist das Üben und der Umgang mit allen zu Verfügung stehenden Hilfsmitteln notwendig. Die First Responder haben eine Vielzahl an Möglichkeiten die Atemwege frei zu bekommen. Sei es die Magillzange (eine speziell gebogene Zange um feste Fremdkörper aus der Mundhöhle zu entfernen, oder die Handabsaugpumpe für feste sowie flüssige Bestandteile.

Aber auch der Einsatz des AED (Defibrillator) unter Wiederbelebung gehörten zur Fortbildung. Die Rezertifizierung am AED ist fester jährlicher Bestandteil der Fortbildungen. Den First Responder Gruppen Altenkirchen und Flammersfeld stehen insgesamt 31 Defibrillatoren zur Verfügung. Diese Geräte sind bei den Mitgliedern der Gruppen gelagert und können so im Einsatz sofort eingesetzt werden. Mario Pees bedankte sich bei Holger Mies und freut sich auch eine weiter gute Zusammenarbeit. (hom) Fotos: Mückschel