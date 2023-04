Veröffentlicht am 4. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller nimmt sich in einem Infoabend der modernen Erziehung an.

Wie mache ich (m)ein Kind stark? – ist die Frage des Abends am 20.04. Dieser Abend ist für werdende oder frischgebackene Eltern, für erfahrenere Elternteile und alle anderen, die mit Kindern leben, gedacht. Willkommen, sind alle Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Es geht um Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Co.

Was genau bedeuten diese Begriffe denn eigentlich und wie ist es möglich, diese Stärken zu vermitteln? Welche Rolle spielen unsere individuellen Erfahrungen, Unsicherheiten, Ansichten und Denkweisen in der Eltern-Kind-Beziehung? Wie gestalte ich aktiv einen wertschätzenden Umgang – auch dann, wenn es um schwierige Situationen geht? Wie bleibe ich auf Kurs und lasse mich nicht verunsichern? Wie behaupte ich meine liebevolle, stärkende Haltung gegenüber anderen – möglicherweise konträren –Einflüssen?

Sabine Lichtenthäler ist u.a. ausgebildete Mentaltrainerin und im Bereich Persönlichkeitscoaching tätig. Wertschätzender Umgang mit Kindern ist ihr ein besonderes Anliegen – erfährt sie doch in ihrer täglichen Arbeit immer wieder, welche Auswirkungen es im Handeln und Denken des Erwachsenenlebens hat. Für diesen Abend hat sie einen impulsgebenden und informierenden Dialog im Gepäck.

Haus Felsenkeller und die Referentin wünschen sich das Erzählen von Kindheitserlebnissen und -erfahrungen der Anwesenden. So kann sich dieser Abend zu einem regen Miteinander entwickeln, und es können interessante Impulse und Anregungen sowie möglicherweise bereits aufschlussreiche Erkenntnisse entstehen.

Bei ausreichendem Interesse ist das Bildungsteam des Felsenkellers startklar für ein weitergehendes Seminar, in dem anhand von Methoden und Übungen hilfreiche Erkenntnisse erlangt und Wege aufgezeigt werden, wie sich ein wertschätzender und stärkender Umgang mit Kindern gestalten lässt. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.