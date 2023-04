Veröffentlicht am 4. April 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Der Gebhardshainer Osterweg

Die Geschichte Jesu von Palmsonntag bis Ostern im Rahmen einer Wanderung mit allen Sinnen erleben, so etwas gibt es jetzt in Gebhardshain. Julia Lück und Stefanie Stockschlaeder haben diese Idee realisiert. Der Osterweg lädt alle Familien ein, sich gemeinsam mit Joshua, der die wundersame Geschichte erzählt, den Leidensweg von Jesus zu begleiten. An neun Stationen werden die Ereignisse der Karwoche erfahrbar. Kinder und Erwachsene können nachlesen, was der Junge Joshua vor gut 2000 Jahren erlebt hat. Daneben werden sie angeregt, selbst aktiv zu sein. Der etwa anderthalb Kilometer lange Weg beginnt Nähe Pilz und erstreckt sich auf einem Rundweg durch den Wald. Er endet an dem großen Kreuz auf dem Köppchen oberhalb des Gebhardshainer Schützenhauses. Zu erreichen ist der Pilz am Ortsausgang Gebhardshain (Wissener Straße) Abzweigung rechts gegenüber Netto-Markt. Schild Schützenhaus bzw. Osterweg folgen. Begangen werden kann der Weg bis Sonntag nach Ostern. (bt) Fotos: Bernhard Theis