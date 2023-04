Veröffentlicht am 3. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 e.V. veranstaltet Ostereier- & Ehrenpreisschießen

Ostern rückt immer näher und in diesem Jahr auch endlich wieder unser Ostereier- & Ehrenpreisschießen am Ostersamstag, 8. April von 14.00 bis 17.00 Uhr im Schützenhaus in Altenkirchen. Wir freuen uns über jedes Mitglied, Freunde und Interessierte!

Parallel findet das traditionelle Ehrenpreisschießen für alle Vereinsmitglieder statt. Geschossen wird mit dem Kleinkalibergewehr oder der Kleinkaliberpistole. Abzugeben sind 3 Probe-, 3 Wertungs- und 3 Stechschüsse. Der Schütze oder die Schützin mit der höchsten Ringzahl, sowohl in der Wertung als auch im Stechen, gewinnt den Ehrenpreis, die Schützenschnur.

Alle weiteren Infos sowie die offiziellen Ausschreibungen findest du auf unserer Homepage www.sg-altenkirchen.de unter der Rubrik ‚Aktuelles & Termine‘.

Die SG freut sich auf einen schönen Ostersamstag mit vielen Freunden und Gästen und wünscht allen Teilnehmern ‚Gut Schuss!‘.