Veröffentlicht am 3. April 2023 von wwa

FRIESENHAGEN – Festgottesdienst und Osterfeuer im Wildenburger Land am Ostersonntag

Am Ostersonntag wird um 18:30 Uhr in der Barockkirche „St. Sebastianus“ Friesenhagen mit einem Festgottesdienst das christliche Hochfest der Auferstehung Jesu Christi von den Toten gefeiert. Zelebriert wird die Festmesse von Kaplan Michael Schiller. Musikalisch gestaltet der Kirchenchor „Caecilia“ Friesenhagen unter Leitung von Paul Hüsch den Festgottesdienst mit. Zur Aufführung kommt die stimmungsvolle „Missa Parochialis in honorem Sancti Mauritii“ des zeitgenössischen Komponisten Wolfram Menschick (1937-2010). Die klangvolle lateinische Messe wird begleitet vom „Wildenburger Bläserquartett“ Marie Fuchs und Karl-Josef Klein, Trompeten sowie Wolfgang Günther und Josef Wagner, Posaunen. Ebenfalls wird Dr. Dirk van Betteray, Konzertorganist und Seelsorgebereichsmusiker, die große Romanus-Seifert-Orgel festlich erklingen lassen. Nach dem Festhochamt zieht die Gemeinde zum wenige Schritte entfernten Blumenberg, wo an der geschichtsträchtigen „Anna Kapelle“ das traditionelle Osterfeuer entzündet wird.