Veröffentlicht am 3. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schienentrasse Bindweide-Weitefeld: Kreisausschuss stimmt für Flächenverkauf an Westerwälder Holzpellets

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am Montag dieser Woche (27. März) im nichtöffentlichen Teil den Verkauf der ehemaligen Schienentrasse Bindweide-Weitefeld mit einer Gesamtfläche von rund 95.000 Quadratmetern an die Westerwälder Holzpellets GmbH mit Sitz in Langenbach bei Kirburg beschlossen. Es handelt sich um Grundstücke in den Gemarkungen Dickendorf, Elkenroth und Weitefeld.

Bereits Anfang März hatte sich die Gesellschafterversammlung der Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH (Weba), bislang Besitzer der Flächen, für den Verkauf zu einem Preis von rund 800.000 Euro ausgesprochen. Die Westerwälder Holzpellets GmbH beabsichtigt, die Strecke zu ertüchtigen und für den Gütertransport zu nutzen.

Vorangegangen war ein öffentliches Bieterverfahren, dazu waren zwei fristgerechte Angebote eingegangen, wobei sich eines – das ließ das Bieterverfahren zu – lediglich auf die Grundstücke innerhalb einer Gemarkung bezog.