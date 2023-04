Veröffentlicht am 3. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Familienrechtlerin Prof. Dr. Marie-Luise Kohne verstärkt praxisnahe Lehre und Forschung der Hochschule Koblenz

Prof. Dr. Marie-Luise Kohne wird als neue Professorin für das Lehrgebiet „Recht in der Sozialen Arbeit“ ab diesem Sommersemester an der Hochschule Koblenz lehren und forschen. Hochschulpräsident Prof. Dr. Karl Stoffel konnte die versierte Familienrechtlerin jetzt am RheinMoselCampus begrüßen.

Kohne bringt große Erfahrung aus Praxis und Wissenschaft mit. Nach ihrem Jura-Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster folgte die Promotion an der Universität Rostock zum Thema „Der Wille des Kindes im familiengerichtlichen Verfahren.“ Durch ihre langjährige Tätigkeit als Rechtsanwältin ist Kohne mit den vielfältigen Fragestellungen zum Recht in der Sozialen Arbeit sehr vertraut. „Neben den Verfahren zu Scheidungen und Unterhaltsfragen vertrete ich oft auch Kinder vor dem Familien- und Oberlandesgericht in kindschaftsrechtlichen Verfahren. Thematisch geht es dabei um die Gefährdung von Kindern, also auch um Misshandlung oder Missbrauch“, erläutert Kohne. Dies seien schwierige Verfahren, da Kinderrechte mit Elternrechten kollidieren.

Nach mehr als 20 Jahren forensischer Tätigkeit möchte Kohne ihre gewonnenen Erkenntnisse nun in eine fachübergreifende Lehre und Forschung an der Hochschule Koblenz einbringen: „Dabei möchte ich auch der Frage nachgehen, ob wir in diesen Verfahren nicht viel kindorientierter und sensibler agieren müssen und wie das gelingen könnte.“

Auch als Lehrperson ist die Juristin erfahren. Unter anderem als Lehrende an der Hochschule Düsseldorf, der Universität Münster und der Fachhochschule Münster brachte Köhne ihre Expertise ein. Darüber hinaus ist sie als Dozentin für das niedersächsische Familienministerium zu den Themen Unterhaltsrecht und elterliche Sorge tätig sowie als Seminarleitung für verschiedene Landesjugendämter beziehungsweise Jugendämter. Künftig werden die Studierenden im Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz von Kohnes großer Erfahrung profitieren.