3. April 2023

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule präsentiert Ausstellung „Malen aus purer Lebensfreude“ – Bilder lassen Freiraum für eigene Fantasie

Bis Ende Mai präsentiert die Kreisvolkshochschule Altenkirchen die Ausstellung „Malen aus purer Leidenschaft“ mit Bildern von Katja Fuchs-Oerter und Mari-Linn Oerter.

Schon früh hat das Mutter-Tochter-Duo zusammen gemalt. Malen bedeutet für die beiden Entspannung, Loslassen vom Alltag und Fokussieren auf den Moment. Es gibt hierbei keine gezielte Absicht oder ein bestimmtes Motiv, es ist ein Experiment von Farben, Formen und Materialien. Dabei sind die heimischen Malerinnen auch ihre schärfsten Kritikerinnen. So dauert es oft Wochen oder Monate, bis ein Bild für „fertig“ erklärt wird. Die ausgestellten Bilder sind daher nicht unbedingt ein finales Endergebnis, sondern nur eine Momentaufnahme. Wichtiger ist es, dass das Ergebnis berührt und Freiraum für die eigene Fantasie und Interpretation lässt.

Die Ausstellung ist in den beiden Fluren der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12, Obergeschoss) während der regulären Öffnungszeiten zu sehen. Im benachbarten Hauptgebäude der Kreisverwaltung (Parkstraße 1, Foyer Altbau) läuft zudem noch bis zum 14. April die Ausstellung „Kunst in der Krise – Ein kreatives Ventil“, die im Rahmen eines Kunstprojekts der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen entstanden ist.

Foto: „Malen aus purer Leidenschaft“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen. (Foto: KVHS/Kohnen)