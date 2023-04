Veröffentlicht am 2. April 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Zwei Tage Ideenvielfalt und reichlich neue Impulse – DBV A-Trainer Christian Stern wieder im Westerwald am Start

Er hatte es beim letzten Besuch den Badmintonkids versprochen: „Es hat mir Spaß mit euch gemacht – ich komme wieder!“ Christian Stern hat trotz eines vollgepackten Terminkalenders Wort gehalten und sogar für zwei Tage am LSP Quartier bezogen. Dazu beigetragen hat sicherlich die hohe Motivation der etwa 30 Kids, die im vergangenen Jahr bereits deutlich geworden war.

So auch dieses Mal. Allen Übungseinheiten waren genaue Erklärungen vorgeschaltet und es war regelmäßig mucksmäuschenstill dabei in der Halle, selbst bei den Kleinen U11ern, die den Auftakt machten. Christian erreichte das durch die Schaffung eines spannenden Trainingsumfeldes und arbeitete dabei viel mit passenden Bildern. So verglich er z.B. die ideale Bewegung auf dem Feld nach vorne und zur Seite mit einem Surfer, der tief auf seinem Board stehend die Balance hält. Technik am Schläger wird bei ihm nicht durch unzählige Wiederholungen eingeschliffen, sondern die Kids werden mit Trainingssituationen konfrontiert, in denen sie fast nicht anders können, als z.B. einen Griffwechsel korrekt durchzuführen.

Diese Methodik war für die Vereinstrainer ein überwiegend neuer Ansatz und so wurden sie auch zu Lernenden – eine Fortbildung auf hohem Niveau, die volle Aufmerksamkeit erforderte und bei der so mancher feststellen konnte, wie viel spannender und effizienter Nachwuchsarbeit sein kann.

Bei den „großen“ Kids wurde es dann auch körperlich fordernder und es wurden bewusst Grenzen ausgetestet. Wichtig war Christian dabei, dass jeder sein eigenes Tempo gehen darf. Jedes Kind trifft für sich seine Entscheidung, wie weit es gehen will – und jeder unterstützt und respektiert seine Teamkollegen – denn ein gutes Team ermöglicht dir ein perfektes Trainingsumfeld.

Ein Superwochenende mit bewährt bester Verpflegung durch „LSP-Mutter“ Claudia. Fortsetzung in Planung. Ein dickes Dankeschön an Christian – das war Top! (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC