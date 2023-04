Veröffentlicht am 2. April 2023 von wwa

WISSEN – Landtagsabgeordnete Matthias Reuber in den Landesvorstand des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz gewählt

Der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber (CDU) wurde jüngst bei der Landesvorstandssitzung in Sinzig einstimmig als Unterstützer des Präsidiums für den Bereich Koblenz-Montabaur in den Landesvorstand des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz gewählt. Reuber, der seit 23 Jahren aktiv in der Bergkapelle „Vereinigung“ 1903 e.V. Birken-Honigsessen Flügelhorn und Trompete spielt, freut sich sehr über das Votum. „Ich möchte die wichtige Arbeit des Landesmusikverbandes nach Kräften unterstützen. Der Landesmusikverband setzt sich sehr für die Belange der Vereine und vielen tausende Musikerinnen und Musiker in unserem Land ein und damit leistet er einen wesentlichen Beitrag zu Tradition und Brauchtumspflege, aber auch zu einem modernen, zukunftsfähigen Erscheinungsbild unserer musikalischen Kultur. Ich freue mich sehr, dass ich nunmehr auch im Landesvorstand meine eigenen Erfahrungen als Musiker einbringen darf“, so Reuber abschließend.