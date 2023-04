Veröffentlicht am 2. April 2023 von wwa

HAMM – Als Dank für 25 Jahre als Bachpate: Klaus Hermes erhält die Jubiläums-Ehrenamtskarte

Klaus Hermes aus Fürthen, Bachpate in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), hat die Jubiläums-Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Seit mehr als 25 Jahren kümmert er sich intensiv um den Bellingerbach, und erst in diesem Jahr hat er seinen Bachpatenvertrag noch einmal bis 2027 verlängert.

Klaus Hermes war nicht nur wegen seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit am Bellingerbach vorgeschlagen worden. Im Sinne des Gewässer- und Naturschutzes ist er auch über „seinen“ Bach hinaus aktiv. Er wirkte an der Ausrichtung eines landesweiten Bachpaten-Tags in Hamm (Sieg) mit und bereicherte ihn durch einen Vortrag. Er war an der Errichtung des Gewässer- und Naturlehrpfads Seelbachtal beteiligt und sorgte mit dafür, dass die Bachpaten der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) im Jahr 2012 mit dem Umweltpreis des Landes ausgezeichnet wurden.

Darüber hinaus wirbt er für das Bellingerbachtal als Wanderroute, auf der er auch Führungen anbietet. Besonders gern begleitet er Kinder hinaus in die Natur und an den Bellingerbach. Eigenständig und mit viel Leidenschaft erledigt Klaus Hermes Vieles auf dem kleinen Dienstweg und ist auch eine große Stütze für die Verwaltung.

Bürgermeister Dietmar Henrich überreichte ihm beim jüngsten Bachpaten-Treffen die Ehrenamtskarte und betonte: „Ich sage auch persönlich ganz herzlichen Dank für so großes ehrenamtliches Engagement. Ich bin stolz und froh, wie ruhig und unaufgeregt die Bachpaten seit 30 Jahren arbeiten.“

Nirgendwo anders im Land gibt es eine so große Zahl von Bächen, nämlich elf, die von Ehrenamtlern „bepatet“ werden. Sie achten darauf, dass Bäche ungehindert fließen können und nichts Störendes hineingeworfen oder eingeleitet wird. Sie kümmern sich um den Uferbewuchs und machen sich um Renaturierung verdient.

Auch am Wachsen und am Zusammenhalt der Bachpatengruppe sowie an der Fortbildung ihrer Mitglieder wirkte Klaus Hermes mit. Ein Geschenk der Bachpaten-Kollegen überreichte Peter Krahwinkel. „Wir sind schon eine tolle Truppe, das hat man nicht oft“, so der Geehrte in seinen Dankesworten.

Als Inhaber der Jubiläums-Ehrenamtskarte kann er nun vergünstigten Eintritt zu vielen Einrichtungen im Land in Anspruch nehmen und in der Verbandsgemeinde Hamm zum Beispiel Prozente auf einen Brillenkauf oder in der Gastronomie erhalten. Voraussetzung zum Erhalt der Ehrenamtskarte oder Jubiläums-Ehrenamtskarte ist eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem bestimmten Umfang. (spa)

Alle Vergünstigungen sowie die Voraussetzungen findet man auf der Homepage der Verbandsgemeinde www.hamm-sieg.de unter dem Button Freizeit & Tourismus, Menüpunkt „Ehrenamt & Vereine“. Direktlink: https://www.hamm-sieg.de/de/freizeit-tourismus/ehrenamt-vereine/ehrenamtskarte/

Foto: Beim jüngsten Jahrestreffen der Bachpaten in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) überreichte Bürgermeister Dietmar Henrich (rechts) Klaus Hermes die Ehrenamtskarte und ein Weinpräsent. Foto: Silvia Patt