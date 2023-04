Veröffentlicht am 2. April 2023 von wwa

DAADEN – Frühjahrswanderung in Daaden mit Bätzing-Lichtenthäler – „Sabine bewegt“ findet auch 2023 statt

Im Rahmen ihrer Aktionsreihe „Sabine bewegt“ lud die heimische SPD-Politikerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler Bürgerinnen und Bürger zu einer gemeinsamen Wanderung im Daadener Land ein. An einem schönen Samstagmittag startete die Wandergruppe unter der fachkundigen Leitung des Wanderführers Gerhard Görg vom Westerwaldverein Daaden an dem Wanderparkplatz Hüllbuche. Neben Interessierten Bürgern und dem Hund Paula waren auch der Stadtbürgermeister von Daaden, Walter Strunk und Rainer Gerhardus Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion anwesend. Die Wandergruppe konnte sich unterwegs bei ihrem ersten Stopp vom erfolgreichen Konzept des Waldkindergartens überzeugen.

„Wir freuen uns über die große Akzeptanz der Waldkita sowohl bei Eltern, Kindern und Erzieherinnen, so dass wir unser Angebot um eine zweite Gruppe erweitern werden“, berichtete stolz Stadtbürgermeister Strunk. Die Wanderung führte die 14köpfige Gruppe auch ein Stück über den neu angelegten Pilgerweg und über den europäischen Fernwanderweg E1, der das Nordkap in Norwegen quer durch Europa mit Fortino in Sizilien verbindet. An der Landesgrenze, am Hohenseelbachskopf vorbei, ging es anschließend zum gemütlichen Ausklang ins Café Rosenthal nach Daaden. „Die Wanderungen erfahren große Resonanz und sind eine tolle Gelegenheit, Bewegung, Natur und politische Gespräche in lockerer Atmosphäre zu verbinden“ so Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die zum Abschluss der Wanderung Mitglied im Westerwaldverein Daaden wurde, worüber sich vor allem auch Wanderführer Gerhard Görg freute.

Die nächste Sabine Bewegt – Aktion findet statt am 6. Mai in Rennerod. Weitere Informationen unter post@baetzing-lichtenthaeler.de oder 02741/25454.