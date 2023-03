Veröffentlicht am 25. März 2023 von wwa

REGION – Zahlreiche versuchte Telefonbetrügereien in Bad Hönningen und Vettelschoß

In den Freitagabendstunden, 24. März 2023, gingen bei der Polizei Linz am Rhein zahlreiche hochemotionale Notrufe von besorgten Eltern ein, da sie von Betrügern kontaktiert wurden, die sich als Amtspersonen ausgaben, da die Kinder der Anrufer einen tödlichen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer verursacht hätten. Die Betrüger nutzen hierzu hochprofessionell die größte Angst der Anrufer, nämlich die Angst um die eigenen Kinder. In allen bisherigen Taten blieb es glücklicherweise nur beim Versuch.

Die Polizei Linz am Rhein empfiehlt äußerst vorsichtig und skeptisch in vergleichbaren Situationen zu sein. Niemals Angaben zu Vermögen oder Wertgegenständen am Telefon zu machen und die örtliche Polizeidienststelle, sowie die angeblich betroffenen Angehörigen unverzüglich zu kontaktieren. Quelle: Polizei