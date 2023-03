Veröffentlicht am 26. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Was wünschen sich junge Menschen mit Behinderung? – Neuwieds Bürgermeister Peter Jung beim VMB-Mädchentreff

Mehr Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung brauche es in Neuwied, sagt die Mädchengruppe des Vereins für Menschen mit Behinderung Neuwied/Andernach e. V. (VMB). Bürgermeister Peter Jung traf sie im Rahmen seiner „Frag doch mal den Bürgermeister“-Tour, die ihn bereits an verschiedenen Orten ins Gespräch mit Neuwieds Kindern und Jugendlichen brachte.

Einmal im Monat treffen sich samstags von 16 bis 19.30 Uhr beim VMB Mädchen ab elf Jahren, „um gemeinsam zu spielen, lachen, kochen oder chillen. Wie in jedem anderen Jugendtreff auch“, erklären die Betreuerinnen Laura Rennert, Lisa Urmetzer und Katharina Machno. Bürgermeister Peter Jung besuchte sie und fragte ihre Schützlinge, was sie sich für ihre Zukunft in Neuwied wünschen würden.

Neben einem engeren Kontakt zu Entscheidungsträgern – der Anfang ist mit diesem Treffen gemacht und der Kontakt soll weiterhin gepflegt werden, verspricht der Bürgermeister – thematisierten die Mädchen ihren Bedarf an Wohnprojekten für junge Menschen mit Behinderung. Auch barrierefreie Kommunikationstafeln an öffentlichen Park- und Spielflächen, wie sie bereits in der Schweiz umgesetzt werden, seien im Alltag eine Hilfe. Neben ihrem Mädchentreff im VMB hätten sie außerdem Interesse an regelmäßigen inklusiven Treffen mit anderen jungen Leuten.

Bürgermeister Peter Jung bedankte sich für die Gastfreundschaft und die konstruktiven Hinweise der Jugendlichen aus Neuwied und Umgebung. „Die ehrliche und reflektierte Perspektive hat mich sehr beeindruckt“, äußert er nach dem Treffen. Das Team des VMB freut sich über ehrenamtliche Unterstützung bei der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung.