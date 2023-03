Veröffentlicht am 26. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter im Porträt – MinsKi-Special am 6. April: Regisseurin Sigrid Faltin vor Ort

Es ist zwar kein Mittwoch, doch das Special vom MinsKi lockt garantiert auch donnerstags ins Kino. Denn am 6. April zeigt das MinsKi-Team um 17.30 Uhr nicht einfach nur die Dokumentation „Anne-Sophie Mutter – Vivace“. Nachdem Regisseurin Sigrid Faltin zuvor unter anderem in Stuttgart, München, Düsseldorf und Köln ihren Film persönlich präsentierte, wird sie dann auch im Schauburg-Kino in Neuwied zu Gast sein. Ein Filmgespräch mit der in der Deichstadt aufgewachsenen Filmemacherin darf im Anschluss natürlich nicht fehlen.

Anne-Sophie Mutter ist 13 Jahre alt, als Star-Dirigent Herbert von Karajan ihr musikalisches Talent entdeckt. Darauf folgt eine beispiellose Weltkarriere. Neben zahlreichen internationalen Preisen und Auszeichnungen erhielt die vierfache Grammy-Gewinnerin das Bundesverdienstkreuz I. Klasse und zwei Ehrendoktortitel für ihre Leistungen. Doch ihr Privatleben bewahrt die deutsche Star-Geigerin, die diesen Sommer 60 wird, gerne für sich: Wer Sie kennenlernen wolle, müsse sie auf der Bühne erleben. Wie also porträtiert man also eine solche Ausnahmekünstlerin? Filmemacherin Faltin hat einen Weg gefunden. Sie bringt die Künstlerin ins Gespräch mit Menschen, denen sie vertraut oder die sie spannend findet. Ergänzt mit Archivmaterial aus fünf Jahrzehnten schafft Faltin so in ihrem Dokumentarfilm ein nahes Porträt einer der größten Musikerinnen der heutigen Zeit. Nicht nur als Musikerin, sondern auch als sportliche, politisch und sozial engagierte Frau.

Karten sind online unter www.kinoneuwied.de buchbar. An der Abendkasse können ebenfalls Karten erworben werden.