Veröffentlicht am 26. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Forum „Erfolgreich ausbilden“ geht in die 10. Runde – Veranstaltung gibt Input rund ums Thema Ausbildung und Fachkräfterekrutierung

Unseren regionalen Unternehmen fehlt es an qualifiziertem Personal und Nachwuchs. Die Problematik ist je nach Branche mehr oder weniger stark ausgeprägt, aber weiterhin ansteigend: Denn immer mehr Jugendliche entscheiden sich für ein Studium oder eine weiterführende Schule und gegen die duale Ausbildung, Fachkräfte gehen in die Rente oder sind an ihre Unternehmen gebunden und stehen somit dem Arbeitsmarkt nur eingeschränkt zur Verfügung.

Dem entgegenzuwirken ist eine wichtige Aufgabe von Berufsberatern, Kammern und Unternehmen, die Vorteile einer Berufsausbildung aufzuzeigen, denn eine solide Berufsausbildung bietet nach wie vor sehr gute Karrieremöglichkeiten und ermöglicht durch spätere Weiterbildung eine sichere Zukunft.

Das 10. Forum „Erfolgreich ausbilden“ am Dienstag, den 18. April 2023 von 16 bis 19 Uhr im Hotel Glockenspitze, Im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen, möchte daher Wege und Möglichkeiten diskutieren und Lösungsansätze zur Bewältigung des Fachkräftebedarfs aufzeigen.

Mit vier Thementischen, an denen die Teilnehmer in Etappen à 30 Minuten teilnehmen, werden folgende Inhalte vorgestellt: Potenzialträger für die Ausbildung – Jugendliche mit Migrationshintergrund – Mitarbeiter- und Azubigewinnung über Social-Media-Kanäle. Best Practice aus dem Ausbildungsalltag – Umgang mit Konflikten / Problemen. PluZ: Praxis + Lernen = unsere Zukunft! – Die Ausbildungsplatzgarantie. Im Anschluss besteht bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit zum Netzwerken.

Das Forum „Erfolgreich ausbilden“ ist eine Kooperationsveranstaltung der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Agentur für Arbeit Neuwied in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz. Sie richtet sich an Personaler, Ausbilder und Lehrkräfte. Die Teilnahme ist kostenlos und wird bis zum 07. April 2023 unter www.ihk.de/koblenz unter Eingabe der Nummer 5680820 im Suchfeld erbeten.