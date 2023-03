Veröffentlicht am 26. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Neuwied #passt“: Ballakrobatik für einen guten Zweck

„Neuwied #passt“ heißt die Aktion, in der sportliche Deichstädter ein klares Zeichen gegen Rassismus setzen und dabei eine Spendensumme von 2.000 Euro erwirken konnten. Aufgabe war es, paarweise einen Fußball in der Luft so oft wie möglich hin und her zu passen. Neben zahlreichen Neuwieder Fußballern erwiesen sich auch der Neuwieder Eissport Club sowie die Ludwig-Erhardt-Schule BBS Wirtschaft als fit am Ball. Belohnt wurden die sportliche Leistung durch die Sponsoren Stadtwerke, Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft und die Sparkasse Neuwied. Der Spendenscheck wurde pünktlich zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus von Bürgermeister Peter Jung an Christopher Hoffmann, Pastoralreferent vom Pastoralen Raum Neuwied, überreicht. Das Geld geht an das Hilfswerk Caritas international und dient der Unterstützung von Menschen in Kriegs- und Krisengebieten, u.a. in Syrien, dem Irak, dem Südsudan und der Ukraine. Dilorom Jacka, Integrationsbeauftragte der Stadt, betont, dass die Rolle des Sports für die Integration riesig ist und oft unterschätzt wird.