Veröffentlicht am 26. März 2023 von wwa

PRACHT – Spielplätze in der Gemeinde Pracht geöffnet

Nach der Winterzeit können nun zum Frühlingsanfang die Spielplätze in den Ortsteilen Pracht und Wickhausen sowie der Bolzplatz in Pracht wieder genutzt werden. Anfang März wurden die Spielplätze geprüft. Beide Spielplätze sind in einem guten Zustand. Auf dem Spielplatz in Niederhausen werden in nächster Zeit noch umfangreiche Arbeiten durchgeführt, sodass dieser Spielplatz nur bedingt genutzt werden kann. Auch der Bolzplatz in Niederhausen wird im Frühjahr verbessert. Die Ortsgemeinde wünscht allen Kindern viel Spaß und Freude auf den Spiel- und Bolzplätzen der Ortsgemeinde Pracht.

Foto: Spielplatz in Pracht