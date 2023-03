Veröffentlicht am 25. März 2023 von wwa

SCHÜRDT – Schürdt putzt sich für den Frühling raus

Ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken rückten am vergangenen Samstag viele engagierte Schürdter Einwohner der Verschmutzung in und um ihren Heimatort zu Leibe. Fleißig sammelten Groß und Klein alles ein was nichts in Wald und Flur zu suchen hatte. So konnte ein ganzer siebe Kubikmeter Container ohne Probleme gefüllt werden. Nachdem alle Helfer von ihrem Einsatz zurückgekehrt waren, gab es in gemütlicher Runde für alle Chili con Carne, Pizza und Getränke zur Stärkung. Der Bürgermeister und sein Gemeinderat bedanken sich bei allen Helfern für ihren Einsatz – IHR SEID SCHÜRDT! (jus) Fotos: OG Schürdt