Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

HELFERSKIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 267 zwischen Helferskirchen und Ötzingen

Freitagmittag, 24. März 2023, um 12:07 Uhr kam es auf der L 267 zwischen Ötzingen und Helferskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wirges befuhr die Strecke aus Richtung Ötzingen kommend in Richtung Helferskirchen. Auf einer Kuppe kollidierte er aus nicht bekannten Gründen mit einem PKW des Gegenverkehres und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Unfallverursacher wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und nach der Erstversorgung von einem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen. Der 56-jährige Fahrer des Gegenverkehres kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro. Neben der Polizei waren noch das DRK mit Notarzt, die Feuerwehr, Abschleppunternehmen und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L 267 war für die Dauer von 70 Minuten gesperrt. Quelle: Polizei