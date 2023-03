Veröffentlicht am 25. März 2023 von wwa

RAUBACH – Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Raubach wählt neuen Vorstand

Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Raubach e. V.. Dabei gab der 1. Vorsitzende Hans-Georg Adams einen Rückblick über die verschiedenen Aktivitäten im Jahr 2022. Auf der Tagesordnung stand auch eine Satzungsänderung. Durch Änderung einzelner Paragrafen sollte die Satzung auf einen zeitgemäßen und den gegebenen Anforderungen entsprechenden Stand aktualisiert werden. Dieser Punkt der Tagesordnung wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig befürwortet und beschlossen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung gab Wehrführer Ansgar Geimer einen Rückblick auf die Tätigkeiten des Löschzuges Raubach im Jahr 2022. Die aktuell acht Feuerwehrfrauen und 25 Feuerwehrmänner der Einsatzabteilung leisteten im vergangenen Jahr 3.155 ehrenamtliche Stunden. Hierbei wurden unter anderem 26 Brand-, Hilfeleistungs- und Sondereinsätze abgearbeitet. Außerdem wurden von der Mannschaft noch zahlreiche Stunden in Aus- und Weiterbildung sowie diversen Übungsdiensten absolviert. Hierfür sprach Ansgar Geimer ein sehr großes Lob an die Mannschaft aus.

Ansgar Geimer dankte dem Förderverein, der aktuell aus 200 Mitgliedern besteht, für die durchweg positive Unterstützung, welche durch eine stets sehr gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand realisiert werden konnte.

Die Kassenlage wurde im Anschluss von Kassiererin Jennifer Baumann vorgestellt. Von den beiden Kassenprüfern wurde diese ohne Beanstandung bestätigt. Im Folgenden beantragten diese die Entlastung des Vorstandes, welches durch die Versammlung einstimmig beschlossen wurde.

Turnusmäßig standen in diesem Jahr auch die Neuwahlen des Vorstandes und der Beisitzer an. Der 1. Vorsitzende Hans-Georg Adams trat nach über zwanzig Jahren in seiner Position nicht mehr zur Wahl an. Er sagte zu, in Zukunft dem Verein treu zu bleiben und dem Vorstand beratend zur Seite zu stehen.

Neuer erster Vorsitzender ist Werner Thiel, der bereits eine Amtszeit als 2. Vorsitzender tätig war und seit über 25 Jahren treues Mitglied des Vereins ist. Das Amt des zweiten Vorsitzenden obliegt Florian Albrecht. Wiedergewählt wurden die Kassiererin Jennifer Baumann sowie Schriftführerin Romy Frantzmann. Unterstützend und beratend stehen dem geschäftsführenden Vorstand Viktor Peters und Timo Runkel als Beisitzer und Wehrführer Ansgar Geimer zur Seite. Foto: Feuerwehr Raubach/Petra Molzberger