Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

BENDORF – Enkeltrick-Betrug – Polizei Bendorf nimmt Bandenmitglied fest

Mittwochmittag, 23. März 2023, gelang es Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Bendorf mit Unterstützung der Kriminalpolizei aus Koblenz eine Mittäterin einer Bande sogenannter Enkeltrick-Betrüger festzunehmen. Ein Ehepaar aus Bendorf erhielt um die Mittagszeit einen Anruf, dass eine Angehörige einen Unfall verursacht habe nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, damit diese wieder freigelassen werden könne. Zunächst auf das Gespräch eingegangen, verständigte die Ehefrau geistesgegenwärtig zeitgleich die Bendorfer Polizei, die in wenigen Minuten vor Ort waren und das Geschehen in die Hand nehmen konnten. So gelang es, dass eine Übergabe der angeblichen Kaution in Bendorf fingiert werden und die kurz darauf auftretende falsche Rechtsanwältin festgenommen werden konnte. Quelle: Polizei