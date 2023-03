Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

HACHENBURG – Schnuppertage bei der Polizei Hachenburg

In den Zeiträumen vom 03. bis 05. April 2023 und 24. bis 25. Juli 2023, bietet die Polizei Hachenburg Schnuppertage für Interessierte am Polizeiberuf an. Quelle: Polizei