WINDHAGEN – Erneuter Diebstahl eines Katalysators in Windhagen

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen und Donnerstagnachmittag, 23. März 2023, haben unbekannte Täter einen VW Passat im Bereich der Beifahrerseite aufgebockt und den Katalysator entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Reinhard-Wirtgen-Straße in Windhagen abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei