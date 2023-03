Veröffentlicht am 23. März 2023 von wwa

KOBLENZ – REGION – Aktuell vermehrt Betrugsanrufe im Raum Koblenz

Im Raum Koblenz kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsversuchen, bei denen die Täter am Telefon eine Notlage eines Familienangehörigen vortäuschen oder sich als Polizeibeamte bzw. Staatsanwälte ausgeben. Die Täter versuchen das Vertrauen der Geschädigten zu gewinnen, um so diese dazu zu bewegen, Bargeld oder Schmuck vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben oder an einem durch die Täter beschriebenen Ablageort zu deponieren. Es handelt sich bei den Anrufern um Betrüger!

Daher rät die Polizei Koblenz erneut zum sorgsamen Umgang mit persönlichen Informationen am Telefon! Insbesondere auf Fragen zu finanziellen oder persönlichen Verhältnissen sollten Sie misstrauisch reagieren! Scheuen Sie sich nicht im Zweifelsfall das Gespräch zu beenden oder bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle anzurufen! Es ergeht nochmals der Hinweis, dass die echte Polizei niemals solche sensiblen Informationen am Telefon erfragt! Quelle: Polizei