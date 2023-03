Veröffentlicht am 23. März 2023 von wwa

BENDORF – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs – Fund von Betäubungsmitteln in Bendorf

Am Mittwochabend, 22. März 2023, um 21:05 Uhr wurde ein 38-jähriger Pkw-Fahrer von Beamten der Polizeiinspektion Bendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war zuvor mit seiner 24-jährigen Beifahrerin auf der B 42 in der Gemarkung Bendorf in Fahrtrichtung Neuwied unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem Pkw-Fahrer drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden.

Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest bestätigte den Verdacht, sodass dem 38Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen wurde. Zuvor wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Zudem konnten im Rahmen der Verkehrskontrolle bei der Beifahrerin geringe Mengen an Betäubungsmitteln in Form von Ecstasy-Tabletten, Amphetamin und Cannabis gefunden und sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurden die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei