Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Sicher in die E-Bike-Saison starten“: Kurs in Altenkirchen wendet sich speziell an Frauen

Die Fahrradsaison beginnt. Und damit sind auch wieder mehr Menschen mit dem E-Bike unterwegs. Aber da gibt es sicher hier und da noch was zu tun: Ob für längere Ausflüge am Wochenende oder den täglichen Arbeitsweg – bevor man sich in den Sattel schwingt, sollte das E-Bike nach der Winterpause einen Frühlingscheck durchlaufen.

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet dazu am Sonntag, dem 2. April (11 bis 12.30 Uhr), den Workshop „Sicher in die E-Bike-Saison starten“ in der Kreisverwaltung an, der sich speziell an Frauen richtet. Ungeübte, Wiedereinsteigerinnen oder erfahrene Radlerinnen, die Tipps für kleinere Reparaturen bei Pannen und Unterstützung bei einem Fahrradcheck für den Frühling benötigen, sind willkommen. Und: Im Anschluss an den 90-minütigen Kurs bietet Kursleiterin Jule Gläser noch eine kleine Radtour an. Die Teilnahme kostet 12 Euro.

Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de