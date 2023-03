Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Kreuzgang Konzerte mit a Cappella auch mittwochs

Traditionell erklang in der Vergangenheit die handgemachte Musik der Kreuzgang Konzerte immer montags. In diesem Jahr werden zwei der vier Konzerte an einem Mittwoch durchgeführt. So nimmt das preisgekrönte Vokalquintett vocaldente am Mittwoch, 10. Mai, um 20 Uhr die Zuhörerinnen und Zuhörer in schwindelerregende Höhen mit. Einmal schweben ihre Melodien „über den Wolken“, ein andermal sind die Hände zum Rave „up in the air“. Dabei zeigt vocaldente eine Bandbreite aus luftigen Harmonien und perfektem Gesang, die von den Comedian Harmonists bis Taylor Swift reicht.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.kreuzgang-konzerte.de. Veranstaltungsort ist die ehemalige Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Foto: Marc Theis