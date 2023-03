Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

KOBLENZ-WIESBADEN – Projektteam der Hochschule Koblenz gehört zu Gewinnern des Deutschen Six Sigma Preises für Business Excellence

Jedes Jahr zeichnet der European Six Sigma Club Deutschland e.V. (ESSC-D) wissenschaftliche Arbeiten an deutschsprachigen Universitäten und Hochschulen aus, die sich mit der Anwendung von Prozessoptimierungsmethoden wie Lean Six Sigma befassen und damit Prozesse und Geschäftsvorgänge nachhaltig verbessern. In diesem Jahr konnten sich auch fünf Absolvierende der Hochschule Koblenz über eine Auszeichnung freuen. Das Projektteam aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften errang für seine Arbeit zur Optimierung des Beladungsprozesses eines Logistikdienstleisters den Six Sigma Preis für Business Excellence in Bronze. Anlässlich der Fachkonferenz in Wiesbaden wurden nun die Preise feierlich übergeben.

Die Hochschulabsolventinnen und -absolventen Klara Engert, Katrin Keip, Eric Manz, Jaqueline Schado und Niklas Wagner hatten sich in ihrer Projektarbeit im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften mit der Prozessoptimierung im Bereich der Fahrzeugbeladung im Warenausgang der Rhenus Home Delivery GmbH in Düsseldorf befasst. Dabei kam neben der Six Sigma Methodik und einigen klassischen Lean Tools auch eine visuelle Simulation des Ist- und Soll-Prozesses über das PC-Spiel Minecraft zum Einsatz. Mithilfe des Gamification Ansatzes konnten Optimierungspotenziale identifiziert und Lösungsansätze nähergehend getestet werden. Die im Studium erworbenen Kenntnisse konnte so vertieft und um weitere Praxiserfahrungen ergänzt werden.

Im Masterschwerpunkt „Operations Management“ im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften werden alle Studierenden im Rahmen der Vorlesung in der Modellfabrik Koblenz zu Lean Six Sigma Green Belts ausgebildet und können so schon mit einer Zusatzqualifikation ins Berufsleben starten. „Wir freuen uns sehr für die fünf Absolventinnen und Absolventen. Sie haben das Projekt sehr professionell bearbeitet, der Bronzepreis ist absolut verdient“, so Prof. Dr. Bert Leyendecker, der die studentische Gruppe ausgebildet und im Projekt betreut hat.

Der European Six Sigma Club Deutschland e.V. ist ein Expertennetzwerk engagierter Fachleute der Six Sigma Methodik aus vielen Industriezweigen und allen Unternehmensbereichen. Der Verein hat derzeit rund 700 Mitglieder, darunter etwa 45 national und international agierende Unternehmen. Für den Six Sigma Preis 2023 können Arbeiten ganzjährig eingereicht werden. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des ESSC-D unter www.sixsigmaclub.de.

Foto: (v.l.): Prof. Dr. Bert Leyendecker, Klara Engert, Katrin Kneip, Jaqueline Schado, Eric Manz und Niklas Wagner. (Foto: Six Sigma Club)