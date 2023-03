Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sauessen 2023 bei der Schützengesellschaft Altenkirchen – Die Altenkirchener Schützen feiern nach dreijähriger Pause wieder das Sauessen.

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause fand das beliebte Sauschießen und das Sauessen am Samstag, 18. März in diesem Jahr wieder statt. Seit dem 4. Februar fanden über 130 Interessierte den Weg ins Altenkirchener Schützenhaus, um am Wettkampf um die begehrten Fleischpreise teilzunehmen. Hier trafen nicht nur geübte Schützen und Mitglieder zusammen, sondern auch Neulinge, die sich das erste Mal überhaupt im Schießen ausprobierten – Das Schöne am Wettbewerb ist, dass durch das sogenannte Teilerschießen jeder eine Chance hat zu gewinnen, da am Ende das bekannte Quäntchen Glück mitentscheidet.

Am Ende gelang es Sven Rosenkranz mit einem 4er Teiler sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und somit den Hauptpreis, einem Stück Rücken mit Nacken am Knochen, zu ergattern. Ihm folgten Christoph Röttgen mit einem 5er Teiler und Mara Welter zog mit einem 6er Teiler nach. Spannender hätte es wohl kaum ausgehen können! Unter allen Tagessiegern der 20 Schießtermine wird traditionell ein Glücklicher oder eine Glückliche vom amtierenden Schützenkönig ausgelost.

In diesem Jahr entschied das Los von Dominik I. für Maria Hilkhausen, die mit einem Präsentkorb des italienischen Spezialitätengeschäfts La Piccola belohnt wurde. Alle anderen Teilnehmer erhielten für ihre Schießergebnisse ebenfalls Preise – von Würstchen bis Gulasch war für jeden etwas dabei – die wie auch die Hauptpreise von der Landmetzgerei Born geliefert wurden.

Nachdem die Bläsergruppe des Hegerings Altenkirchen traditionell das Sauessen musikalisch eröffnete, wurde bei einem deftigen Buffet des Imbissbetriebs von Jürgen Schmidt gemeinsam gegessen. Bei der freundlichen Bewirtung des Restaurants „Im Wiesental“ stieß man zusammen auf das erfolgreiche Sauschießen 2023 an. Der Ehrgeiz des einen oder anderen Hobbyschützen ist bereits für das kommende Jahr geweckt. (Louisa John) Fotos: SG AK