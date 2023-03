Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

WISSEN – Es ist vollbracht – der Ernst des Lebens kann beginnen.

Am Donnerstag und Freitag standen die mündlichen Abiturprüfungen auf der Tagesordnung des Wissener Kopernikus-Gymnasium. 61 junge Damen und Herren hatten es schließlich geschafft. Jetzt war Grund zum Feiern. AM Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr versammelte man sich auf dem Schülerparkplatz und zeigte sich in den speziell angefertigten T-Shirts mit den Namen aller Abiturientinnen und Abiturienten. Noch schnell einige Luftballons und Transparente an den gut zwei Dutzend Fahrzeugen befestigt und schon konnte endlich mal wieder ein Autocorso starten. Es ging fröhlich hupend quer durch Wissens Innenstadt sowie über die Köttingerhöhe und den Hämmerberg. Sogar Nisterbrück und das Industriegebiet Frankenthal wurden nicht „verschont“. Vor dem Rathaus hatten sich einige Eltern eingefunden und winkten den jungen Leuten zu. Zum Abschluss ging es zurück auf den Alserberg. Die Zeugnisausgabe findet am kommenden Freitag, 24. März statt, tags darauf steigt der große Abiball im Kulturwerk. (bt) Fotos: Bernhard Theis