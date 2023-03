Veröffentlicht am 24. März 2023 von wwa

WISSEN – Gut mitgehalten gegen den Tabellenzweiten – SSV95 Wissen –TuS Weibern 21:23 (10:11)

War man in der Vorwoche gegen den neuen Meister der Verbandsliga Ost, die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler, noch unter die Räder gekommen, wollten es die SSV Herren im letzten Heimspiel der Saison in eigener Halle besser machen und sich vernünftig von den Fans verabschieden.

Hatte man im Hinspiel in Weibern noch eine der stärksten Saisonleistungen gezeigt, nahm man sich, trotz nach wie vor angespannter Personalsituation, einiges vor. So gelang den Wissenern auch tatsächlich ein guter Start in die Partie und die Führung wechselte in den ersten 15 Minuten hin und her. Ab Mitte der ersten Halbzeit gelang es dann dem TuS Weibern sich auf drei Tore (6:9) abzusetzen, da die Hausherren diverse Male die Chance zur Führung oder zum Ausgleich vergaben. Dank großer Willenskraft und Einsatzbereitschaft gelang es den Gastgebern zur Halbzeit wieder auf ein Tor heranzukommen (10:11).

In der Halbzeit mahnte Trainer Steffen Schmidt an, dass die Mannschaft in der 2.Hälfte nicht nachlassen dürfe, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, unabhängig ob am Ende etwas Zählbares dabei herausspringt und dass man die Gelegenheit nutzen solle, sich erhobenen Hauptes – nach einer sehr durchwachsenen und von Verletzungspech durchzogenen, ersten Verbandsligasaison – von den Fans verabschieden zu können.

Leider erwischte man keinen guten Start in den zweiten Spielabschnitt. Falsche Entscheidungen und überhastete Abschlüsse führten dazu, dass die Gäste aus der Eifel bis zur 45. Minute wieder um drei Tore (15:18) davonziehen konnten. Bis 10 Minuten vor Schluss wuchs der Vorsprung sogar noch um zwei weitere Tore an (15:20).

Was danach folgte, zeigte die tolle Moral der Mannschaft. Denn es gelang den Siegstädtern sich bis zum Spielende noch einmal, sich auf 21:23 heran zu kämpfen, was zu einem versöhnlichen Saisonausklang beitragen sollte.

Das letzte Saisonspiel der SSV Herren findet auswärts am Samstag, den 25.03.2023 um 19:30 Uhr gegen den HV Vallendar II statt.

Es spielten: Becher – Nickel B. (2), Scholz (4), Brenner, Nickel C. (2), Walterschen (5), Gross, Hering (1), Hombach (5/1), Mosen (2/1) (Vereinsbericht)