Veröffentlicht am 23. März 2023 von wwa

OBERHONNEFELD – Wie digital kann die ärztliche Versorgung werden? „Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied“: Ergebnisse der Umfrage werden vorgestellt

Die Gesundheitsversorgung ist im Kreis Neuwied noch vergleichsweise gut. Aber auch hier wird sie sich in den kommenden Jahren stark verändern. Praxisschließungen können auf mittlere Sicht kaum vermieden werden. Der Kreis Neuwied hat daher das Pilotprojekt „Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied“ initiiert. In Kooperation mit der Uni Siegen werden neue Konzepte gesucht, um die gesundheitliche Versorgung mit Hilfe von digitalen Lösungen zu unterstützen. Wichtig ist dabei die Einbindung der Menschen. Deshalb haben die Projektverantwortlichen nicht nur Experten interviewt, sondern eine groß angelegte Bürgerbefragung durchgeführt. Deren Ergebnisse werden nun vorgestellt. Alle Bürger des Landkreises Neuwied sind dafür am Mittwoch, 29. März, von 17 bis 19 Uhr ins Kultur- und Jugendzentrum Oberhonnefeld (Über dem Stellweg 7) eingeladen. Kostenlose Anmeldung über die Projektseite www.kreis-neuwied.de/meinegesundheit-neuwied , per Mail an MeineGesundheit@kreis-neuwied.de oder per Tel. unter Nr. 02631/803-573 und -636.