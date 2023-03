Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

BENDORF – Mit Pfefferspray in Bendorf besprüht – Täter ist flüchtig

Am späten Samstagabend, 18. März 2023, hielten sich mehrere Jugendliche, junge Erwachsene auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße auf. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde nach dem derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei aus einer anderen Personengruppe, die über den Parkplatz kam, ohne Vorwarnung mit Pfefferspray in die Augen gesprüht. Der Angreifer und die zweite Personengruppe flüchteten im Anschluss. Der Geschädigte selbst wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei