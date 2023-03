Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

BENDORF – Kundin beim Einkauf in Bendorf getreten und beleidigt

In einem Discounter im „Alter Weg“ in Bendorf kam es am Samstagmorgen, 18. März 2023, gegen 08:40 Uhr, zunächst zu verbalen Streitigkeiten wegen unangemessenem Verhalten im Kassenbereich. Im weiteren Verlauf wurde eine 66-jährige Kundin von einer 55-jährigen Frau (ebenfalls Kundin) beleidigt und durch einen Tritt mit dem Knie leicht verletzt. Gegen die leicht alkoholisierte 55-Jährige wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei