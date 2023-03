Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfallflucht in Unkel

Am Sonntagmittag, 19. März 2023, kam es im Zeitraum zwischen 12:45 und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz des TEDi-Marktes in Unkel in unmittelbarer Nähe zum Flohmarkt auf dem angrenzenden Gelände des Vorteilcenters zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm stehenden Pkw. Zeugen, insbesondere Besucher des Flohmarktes, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden. Rückfragen bitte an Polizeiinspektion Linz am Rhein, Telefon: 02644-9430. Quelle: Polizei