Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

RHEINBROHL – Fahrraddiebstahl in Rheinbrohl

Am Samstagvormittag, 18. März 2023, kam es im Zeitraum zwischen 09:30 und 10:20 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl im Bereich des Lidl-Parkplatzes in Rheinbrohl. Ein unbekannter Täter entwendete am Fahrradständer vor dem Lidl-Markt ein dunkles Damen-Fahrrad. Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Zeugen, die verdächtige oder auffällige Beobachtung im Bereich des Fahrradständers gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden. Quelle: Polizei