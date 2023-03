Veröffentlicht am 20. März 2023 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt zur 20. Auflage der Vortragsreihe baupraxis ein – vor Ort oder online

Der Neubau einer innerstädtischen Rheinbrücke in Koblenz, der Wiederaufbau der Ahrtalbahn oder ein Blick auf die Brücken im Ahrtal, die Schäden nach der Flutkatastrophe und den Brückenneubau: Die am 28. März beginnende Vortragsreihe baupraxis der Hochschule Koblenz bietet auch in ihrer 20. Auflage vielfältige und hintergründige Einblicke – sowohl zu prägenden Infrastrukturprojekten der Hochschulregion als auch zu aktuellen Entwicklungen der gesamten Baubranche.

Interessierte können an den vom Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe angebotenen Vorträgen sowohl in Präsenz vor Ort teilnehmen (Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus, Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz, Raum A032 – Audimax) oder die Veranstaltungen online verfolgen. Insgesamt gibt es sechs einstündige Einzelvorträge, die jeweils dienstags um 17.30 Uhr beginnen. Sie spannen einen Bogen über das weite Feld des Bauwesens. Vortragende von Ingenieurbüros, öffentlichen Auftraggebern, ausführenden Firmen sowie von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen geben dem Publikum fachkundige Einblicke in ihre Projekte.

Die Vortragsreihe startet am 28. März 2023. Dr. Kai Mifka, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Koblenz, referiert zum Thema „Zwischen Eurocode, Denkmalpflege und Bundeswasserstraße – Neubau einer innerstädtischen Rheinbrücke in Koblenz“. Dem Wiederaufbau der Ahrtalbahn widmen sich dann am 18. April 2023 Christian Sauer und Lisa Schäfer von der DB Netz AG sowie Peter Schäfer-Sonnen (GPS GleisPlanService GmbH).

Am Dienstag, 2. Mai, gibt Sonja Schneider, Bereichsleiterin Quartiere und Infrastruktur bei den Stadtwerken Offenbach, Einblicke in den Innovationscampus Offenbach – „von der Industriebrache zum Gewerbegebiet der Zukunft“. Zwei Wochen später, am 16. Mai 2023, schildern Johannes Drockur (Implenia Construction GmbH) und Thorsten Müller (Ingenieurbüro Müller Tragwerksplanung) im Vortrag „Tief unter der Elbe“ ihre Erfahrungen bei der Ausführungsplanung eines TVM-Tunnels (TVM: Tunnelvortriebsmaschine) aus einer Hand im Projekt Fernwärmesystemanbindung-West (FWS-West) Hamburg.

Zum Abschluss der Vortragsreihe blicken Lisa Burghardt vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen und Josef Schellen vom Projektbüro Wiederaufbau Ahrtal beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstag, 30. Mai, auf die Brücken im Ahrtal, die durch die Flutkatastrophe verursachten Schäden sowie den Stand der Dinge bei den Brückenneubauten. Den letzten Vortrag in der Reihe des Sommersemesters 2023 hält schließlich Dr. Oliver Heppes (Huber Integral Bau GmbH) am 13. Juni um 17.30 Uhr. „Carbonbeton – Einblicke in Theorie und Praxis“ lautet der Titel der Veranstaltung.

Die Veranstaltungsreihe wird in Kooperation mit dem Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V., Bezirksgruppe Koblenz (BDB), dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. (BWK), dem Verein Deutscher Ingenieure, Mittelrheinischer Bezirksverein e.V. (VDI) sowie mit der Bezirksgruppe Koblenz der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI) durchgeführt.

Die Teilnahme an den Videokonferenzen ist kostenlos. Lehrende und Studierende in den entsprechenden Studiengängen erhalten den Link dazu automatisch per Mail. Interessierte Externe werden gebeten, sich spätestens einen Tag vor dem Vortragstermin bei Claudia Meseck per Mail (meseck@hs-koblenz.de) anzumelden. Sie bekommen dann am Tag des Vortrags den Link ebenfalls per Mail. Die Vortragsreihe ist auch interessant für Studieninteressierte, die über ein Studium im Bereich Bauingenieurwesen, Bauwirtschaftsingenieurwesen oder im Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement nachdenken. Weitere Infos zu Themen und Vortragenden sind abrufbar unter www.hs-koblenz.de/baupraxis.