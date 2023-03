Veröffentlicht am 17. März 2023 von wwa

KOBLENZ – Diebstahl einer Handtasche in Koblenz

Am frühen Donnerstagabend, 16. März 2023, kam es gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Carl-Zeiss-Straße in Koblenz zu einem Diebstahl einer Handtasche. Die Geschädigte war gerade im Inbegriff die Einkäufe in ihren PKW zu laden, als ein unbekannter Täter die Situation ausnutze und die unbeaufsichtigte Handtasche vom Beifahrersitz entwendete.

Der Täter wurde bei der Tat allerdings videografiert, sodass folgende Personenbeschreibung vorliegt: – Mann mittleren Alters – dunkle Jogginghose – dunkle Steppjacke mit silberfarbenem Reißverschluss – dunkle Kappe – weiß-rote Turnschuhe Zeugen, die Hinweise zu oben beschriebener Person geben können, werden gebeten sich der der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden: 0261 103-2911, pikoblenz2@polizei.rlp.de

Ferner möchte die Polizei dahingehend sensibilisieren, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zu lassen. Quelle: Polizei