Veröffentlicht am 16. März 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Verdacht der Fundunterschlagung – EC Karte benutzt

Mittwochnachmittag, 15. März 2023, wurde der Linzer Polizeiinspektion der Verlust einer Geldbörse mit anschließen missbräuchlicher Nutzung der EC-Karten angezeigt. Demnach war der 85-jährige Geschädigte aus Hausen am Dienstag beim Einkauf im Edeka-Markt in Linz. Beim Einsteigen ins Fahrzeug rutschte dem Mann vermutlich die Geldbörse aus der Hosentasche. Als er zu Hause ankam, bemerkte er den Verlust der Geldbörse. Wie eine anschließende Recherche bei seiner Hausbank ergab, hatte der unbekannte Finder bereits seine EC-Karte und die seiner Frau missbräuchlich benutzt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei