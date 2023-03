Veröffentlicht am 16. März 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Amtliche Kennzeichen entwendet

Mittwochabend, 15. März 2023, in der Zeit zwischen 18:30 und 20:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter beide amtliche Kennzeichen eines geparkten Ford S-Max in der Burgstraße. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei