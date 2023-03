Veröffentlicht am 16. März 2023 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfallflucht in Bendorf

Am Mittwochvormittag, 15. März 2023, wurde die Ampelanlage in Bendorf-Sayn an der Einmündung Koblenz-Olper-Straße / Engerser Landstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Ampelanlage geriet dadurch in Schieflage. Der Fahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei