Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

PUDERBACH – Deutsche Meisterschaft: Samira Mujezinovic gewinnt Bronze – Zum dritten Mal in Folge auf dem Siegerpodest

Samira Mujezinovic erkämpft sich mit überragender Leistung den dritten Platz. Die Deutschen Meisterschaften sind das nationale Highlight des Jahres und Mujezinovic konnte zum dritten Mal in Folge mit Edelmetall nach Hause fahren. Erst im Halbfinale unterlag sie knapp mit 0:1 S. Stamer. Im Kampf um Platz drei ließ sie dann nichts anbrennen und gewann vorzeitig mit 9:1 Wertungen. Mariel Weiler startete das erste Mal in der Leistungsklasse und schaffte es bis in die dritte Runde. Eine beachtliche Leistung für die erste DM Teilnahme mit noch 17 Jahren.