Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

WISSEN – SPD-Kreisvorstand vor Ort in Wissen: SPD im Kreis Altenkirchen startet am 31. März neues Veranstaltungsformat

Nachdem das Jahr 2023 mit traditionellen Veranstaltungen wie dem politischen Aschermittwoch sowie dem Weltfrauentag begonnen hat, lädt der SPD-Kreisverband nun zu einem neuen Veranstaltungsformat ein. Unter dem Titel „Kreisvorstand vor Ort“ wird der erweiterte SPD-Kreisvorstand im AK-Land vierteljährlich vor Ort in den Ortsvereinen und Ortsgemeinden zu Gast sein. „KVvorOrt“, so der Hashtag, ist so strukturiert, dass zunächst immer ein Unternehmen, Verein, Organisation o.ä. besucht wird und sich abends eine öffentliche Veranstaltung anschließt, um mit den Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen.

Die Premiere von #KVvorOrt findet am 31. März in Wissen statt. Zunächst werden die Sozialdemokraten aus dem AK-Land mit dem SPD-Ortsverein Wissen die Feuerwehr Wissen besuchen. „Gerade die Feuerwehr steht in diesen Zeiten vor Herausforderungen und Umbrüchen, daher war es uns wichtig, dass wir uns gemeinsam ein Bild vor Ort machen und mit den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in den Austausch über ihre Wünsche und Erwartungen kommen“, begründet SPD-Ortsvereinsvorsitzer Jürgen Linke den ersten Programmpunkt von #KVvorOrt. Anschließend sind Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Veranstaltung unter dem Motto „Wo drückt der Schuh? – Wir hören zu!“ im Gasthof „Alte Post“, Wissen eingeladen.

„Wir vom Kreisvorstand der SPD wollen vor Ort hören, was die Menschen im Landkreis bewegt, wo der Schuh drückt und welche Erwartungen sie an die Politik haben“, so die beiden SPD-Kreisvorsitzenden Bätzing-Lichtenthäler und Hellinghausen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.