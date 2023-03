Veröffentlicht am 19. März 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Die wunderbare Welt der Farben entdecken – Angebot der Kreisjugendpflege

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren am Samstag, dem 29. April, in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr erneut einen Workshop zur „Wunderbaren Welt der Farben“ in Gebhardshain an. Der Kurs findet in der Westerwaldschule statt. Das Thema des Tages lautet „Ei, Quark, Öl und Holz – Farben herstellen nach alten Rezepten“. Die Teilnehmer lernen, wie die Maler in der Vergangenheit ihre eigenen Farben mit den unterschiedlichsten Materialien hergestellt haben, malen und batiken einfache kleine Kunstwerke. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen: Kreisverwaltung Altenkirchen, Jenny Weitershagen, Tel.: 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de